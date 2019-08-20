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سعد الهلالي: الأمن السعودي تعامل بالكلمة الطيبة مع الحجاج

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:48 ص
سعد الهلالي: الأمن السعودي تعامل بالكلمة الطيبة مع الحجاج
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الملكة العربية السعودية نجحت في تقدم موسم حج آمن رغم سقوط الأمطار، وشدة الرياح، معقبًا: "مفيش خيمة فكت مما يؤكد على دقة العمل المدني".

وأشاد "الهلالي"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، بتعامل رجال الأمن السعودي مع الحجاج، حيث اتسمت معاملتهم بالكلمة الطيبة والرفق واللين مع الحجاج.

وأكد أن السعودية تجدد وتبدع كل عام في إدارة موسم الحج، مضيفًا أان السعودية استفادت من تعدد الأراء الفقهية.
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