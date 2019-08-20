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الشبيبة القيروانة تنتدب مدافعا جزائريا ومتوسط ميدان نيجيري

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:46 ص
الشبيبة القيروانة تنتدب مدافعا جزائريا ومتوسط ميدان نيجيري
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محمد وليد الجموسي
 
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 أفاد فريق شبيبة القيروان الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على الانترنت انه تعاقد مع المدافع الجزائري سيدي محمد عناب لمدة 3 مواسم .
ولعب عناب (22 سنة ) خلال الموسم الفارط مع فريق لوهافر الفرنسي .
كما تعاقد فريق الاغالبة مع متوسط الميدان الدفاعي النيجيري "دافيد ايدوه ايتوب" (20 سنة) لمدة موسمين .
وعلى غرار بقية الاندية يستعد فريق شبيبة القيروان للموسم الكروي الجديد حيث يستضيف في الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى فريق مستقبل سليمان .
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