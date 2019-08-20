الشبيبة القيروانة تنتدب مدافعا جزائريا ومتوسط ميدان نيجيري

أفاد فريق شبيبة القيروان الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على الانترنت انه تعاقد مع المدافع الجزائري سيدي محمد عناب لمدة 3 مواسم .

ولعب عناب (22 سنة ) خلال الموسم الفارط مع فريق لوهافر الفرنسي .

كما تعاقد فريق الاغالبة مع متوسط الميدان الدفاعي النيجيري "دافيد ايدوه ايتوب" (20 سنة) لمدة موسمين .

وعلى غرار بقية الاندية يستعد فريق شبيبة القيروان للموسم الكروي الجديد حيث يستضيف في الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى فريق مستقبل سليمان .