ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تاس الروسية : التزام أوبك بتخفيضات إنتاج النفط يبلغ 159% في يوليو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:42 ص
تاس الروسية : التزام أوبك بتخفيضات إنتاج النفط يبلغ 159% في يوليو
تاس الروسية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
 ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أوبك ومنتجين للنفط من خارج المنظمة نفذوا تخفيضات للإنتاج في يوليو بمعدل يفوق المتوقع وفقا لاتفاق خفض الإمدادات.

ونقلت تاس عن مصدر من اللجنة الفنية لأوبك+ أن نسبة الالتزام بالتخفيضات بلغت 159 بالمئة في يوليو.

وبلغت نسبة امتثال أوبك في يوليو 156 بالمئة، بينما نفذ المنتجون من خارج المنظمة تخفيضات بنسبة 166 بالمئة.
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الوصل - الإمارات
-
x
18:15
-
الهلال - السودان
الاتحاد - السعودية
-
x
19:15
-
العهد - لبنان
دوري أبطال أوروبا
أبويل نيقوسيا - قبرص
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا