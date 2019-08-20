تاس الروسية : التزام أوبك بتخفيضات إنتاج النفط يبلغ 159% في يوليو
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:42 ص
وكالات
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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أوبك ومنتجين للنفط من خارج المنظمة نفذوا تخفيضات للإنتاج في يوليو بمعدل يفوق المتوقع وفقا لاتفاق خفض الإمدادات.
ونقلت تاس عن مصدر من اللجنة الفنية لأوبك+ أن نسبة الالتزام بالتخفيضات بلغت 159 بالمئة في يوليو.
وبلغت نسبة امتثال أوبك في يوليو 156 بالمئة، بينما نفذ المنتجون من خارج المنظمة تخفيضات بنسبة 166 بالمئة.
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