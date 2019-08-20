إجبار الزوج على خفض وزنه قبل الزفاف..أغرب شروط الفتيات في عقود الزواج

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أكد عدد من مأذوني الأنكحة في المملكة، أن أغلب الشروط التي تطلبها الإناث في عقود زواجهن، كانت تتمثل في إكمال الدراسة والسماح لهن بالعمل.



وأوضح أحد مأذوني الأنكحة الشرعية، أنه في بعض الأحيان يتم وضع شروط لا يقبلها المنطق، حيث طلبت فتاة إجبار الزوج المستقبلي على خفض وزنة من 109 كجم إلى 80 خلال 3 أشهر من موعد الزفاف، وفي حال فشله في تحقيق هذا الشرط فإنه يحق لها الطلاق أو خلعه في المحكمة.



فيما أشار مأذون آخر إلى أن معظم الفتيات تطلبن تأمين منزل مستقل، وإكمال الدراسة، والسماح بالعمل، والخروج من المنزل في أي وقت.



