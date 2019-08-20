اضطرابات في توزيع مياه الشرب بعدد من مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة

أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، أنه سيتم تسجيل إضطرابات وإنقطاعات في توزيع المياه الصالحة للشرب بداية من الساعة الثامنة ليلا من اليوم الثلاثاء 20 أوت 2019 بمناطق قرطاج والكرم وحلق الوادي.

وأرجعت الشركة اضطراب توزيع المياه بهذه المناطق إلى أشغال إصلاح عطب طرأ على قناة توزيع رئيسية (قطر 500 مم) مزودة للضاحية الشمالية للعاصمة.

ومن المتوقع، حسب بلاغ الشركة، أن يستأنف التزويد بالماء تدريجيا بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم غد الأربعاء 21 أوت 2019.