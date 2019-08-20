القوات السورية تتقدم والمسلحون يغادرون بلدة المتمردين جزئيا

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قالت جماعة المتمردين الرئيسية في محافظة إدلب السورية، إنها سحبت مقاتليها جزئيًا من بلدة تسيطر عليها المعارضة مع تقدم القوات الحكومية في المنطقة.



وذكر بيان صدر اليوم الثلاثاء، من الفصيل الرئيسي المرتبط بتنظيم القاعدة في سوريا أن هذا "إعادة انتشار" وأن مقاتليها انسحبوا إلى الجزء الجنوبي من مدينة خان شيخون حيث سيستمرون في الدفاع عن أراضيهم.



يعد الانسحاب خسارة كبيرة للمعارضة في آخر معقل رئيسي لها في إدلب، شمال غرب سوريا.



بدعم من القوات الجوية الروسية، تمكنت قوات الرئيس السوري بشار الأسد من دخول جزء صغير من المدينة خلال الليل، وفقًا لنشطاء المعارضة.



خان شيخون هو معقل لحياة التحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهي أقوى جماعة مسلحة في المنطقة.

