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تونس الاكثر تمثيلا على مستوى المدربين في المملكة السعودية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:42 ص
تونس الاكثر تمثيلا على مستوى المدربين في المملكة السعودية
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محمد وليد الجموسي
 
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 اذا كان أصحاب الجنسية البرازيلية يسيطرون على قائمة اللاعبين الأجانب (اكثر من 20 لاعبا) الذين سيخوضون فعاليات الموسم الكروي الجديد ضمن البطولة السعودية لكرة القدم انطلاقا من يوم الخميس المقبل فان للمدرسة التونسية النصيب الأكبر في قائمة مدربي المسابقة للموسم الجديد.
وتشير الاحصائيات الى انه من بين 15 مدربا أجنبيا في البطولة السعودية للموسم الجديد يتواجد أربعة مدربين من تونس وهم عبد الرزاق الشابي (ابها) وإسكندر القصري (العدالة) وفتحي جبال (الفتح) ومحمد الكوكي (ضمك) .
وفي المقابل تسجل باقي فرق البطولة السعودية 3 مدربين من البرتغال و 2 من كل من كرواتيا ورومانيا ومدربا واحدا من كل من البرازيل والشيلي والأرجنتين وألبانيا فيما يتواجد مدرب سعودي واحد فقط هو خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق .
(وات)
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