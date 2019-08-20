عدم الترفيع في اسعار اشتراكات النقل المدرسي والجامعي

أعلن وزير النقل هشام بن أحمد انه لا نية للترفيع في اسعار الاشتراكات المدرسية والجامعية هذا العام وانه سيتم وضع رقم اخضر على ذمة المواطنين لعرض مشاغلهم في الغرض، مشددا على ضرورة احكام الإستعداد للموسم الدراسي الجديد 2019- 2020.

كان ذلك لدى اشرافه الاثنين على جلسة عمل لمتابعة استعدادات وزارة النقل للعودة المدرسية والجامعية 2019- 2020 وذلك بحضور المدير عام للنقل البري و المديرين العامين للشركات الوطنية والجهوية للنقل، وذلك للاطلاع على سير الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية 2019- 2020.

وخلال الجلسة تطرق المديرون العامون للشركات الوطنية والجهوية للنقل إلى مدى جاهزية واستعداد كل شركة ومدى قدرتها على تامين العودة المدرسية والجامعية والإشكاليات التي تعترض كل شركة والاجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز الصعوبات.

كما أوصى وزير النقل بضرورة التحلي بالجاهزية الكاملة لهذا الموعد وحسن التنسيق بين الإدارات والشركات الجهوية للنقل البري ووزارات النقل والتربية والداخلية في تنفيذ البرامج المعدة للغرض في الآجال المحددة مع الحرص على تدعيم وسائل المراقبة.

وتجدر الاشارة الى انه من المتوقع أن يبلغ عدد الاشتراكات المدرسية والجامعية على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال السنة الدراسية 2019-2020 حوالي417 ألف مشترك مقابل حوالي 395 ألف مشترك بالنسبة للسنة الدراسية المنقضية أي بنسبة زيادة بحوالي 5,6%.

ويمثّل النقل المدرسي ما يقارب 46% من مجموع المسافرين المنقولين، وسيخصص للغرض أسطول يضم حوالي 3352 حافلة.

أما الأسطول المخصص لنقل الطلبة فيضم بدوره حوالي 2006 حافلات.