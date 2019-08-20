ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بالتعاملات الصباحية

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها الاتصالات.





وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.40% رابحا 24.060 نقطة ليصل إلى مستوى 6029.41 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.50% رابحاً 32.310 نقطة ليصل إلى مستوى 6638.22 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% رابحاً 5.890 نقطة ليصل إلى مستوى 4831.30 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 90.8 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار كويتى عبر 2972 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.70%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، فقطاع العقار بنسبة 0.02%.

وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.52%، تلاه شركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.95%، ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 8.11%، فيما تصدر سهم "شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.68% ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 8.82%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 8.24%.



