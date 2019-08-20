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بريطانيا تعلن فقدان موظف قنصليتها في هونج كونج

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:39 ص
بريطانيا تعلن فقدان موظف قنصليتها في هونج كونج
صورة تعبيرية
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ترجمة منار طارق
 
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أوضحت وزارة الخارجية البريطانية، أنها "قلقة للغاية" بشأن فقدان موظف في قنصليتها في هونج كونج منذ ذهابه إلى الصين في رحلة عمل.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، إنه يسعى للحصول على معلومات من هونج كونج ومقاطعة قوانغدونغ حول مصير الموظف الذي تم احتجازه أثناء انتقاله من مدينة شنتشن الصينية إلى هونج كونج.

حددت وسائل الإعلام المحلية ان الرجل يدعي سيمون تشينغ مان-كيت، وهو مسؤول التجارة والاستثمار في قسم التنمية الاسكتلندية الدولية بالقنصلية، الذي حضر حدثًا تجاريًا في شنتشن في 8 أغسطس. ويقولون إنه لم يعد مطلقًا إلى هونج كونج على الرغم من خططه للقيام بذلك في نفس اليوم عبر وصلة السكك الحديدية عالية السرعة.

ولم يكن لدى السلطات الصينية تعليق فوري اليوم الثلاثاء على البيان.
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