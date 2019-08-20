الأونروا: مدارسنا تفتح أبوابها لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني

أعلن الناطق الرسمى باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامى مشعشع أن أكثر من 525 ألف طالب وطالبة سيتوجهون لمقاعد الدراسة خلال الأيام القليلة القادمة فى 711 مدرسة فى مناطق عمليات اونروا فى سوريا والأردن وغزة ولبنان والضفة الغربية ، وكذلك فى شرقى القدس ، مؤكداً أن كافة التحضيرات للعام الدراسى فى مدارس الأونروا تم انجازها بالرغم من التحديات الوجودية والمالية الخطيرة التى واجهتها وتواجهها الوكالة.





وقال مشعشع - فى تصريح الأحد- إن الأونروا كانت قد عملت خلال العطلة المدرسية على تنفيذ عمليات صيانة واسعة لمدارسها استعدادا للعام الدراسى ، وفى خضم فترة اتسمت باشتداد الهجمة على الوكالة ودورها وخدماتها الإنسانية لأكثر من خمسة مليون ونصف المليون لاجىء فلسطينى مسجلين لديها ، وفى الوقت الذى أنجزت فيه الأونروا صيانة العديد من منشآتها ، إلا أنها ما زالت تواجه عجزا ماليا يصل إلى ١٥٠ مليون دولار من إجمالى ميزانيتها البالغة بليون و ٢٠٠ مليون دولار أمريكى لهذا العام.





وأشار الى أنه يجرى العمل على مسار اخر وهو الاستحقاق الذى يتعلق بتجديد ولاية الوكالة فى سبتمبر القادم لـثلاث سنوات ، حيث ستلتقى الدول الأعضاء فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى نيويورك لمناقشة آليات دعم الأونروا ومناقشة والتصويت على تجديد تفويض وولاية الأونروا.





وحول تداول وسائل اعلام مختلفة اخبار عن قضايا فساد تطال بعض من الشخصيات القيادية فى الأونروا بطريقة قد تتضمن الاساءة الشخصية ، قال مشعشع " إن هذا يعد أمرا مرفوضا ، وحتى اللحظة فان نتائج هذه التحقيقات لم تصدر بعد مع التزام الوكالة بأية توصيات تتطلبها نتائج التحقيقات حال صدورها".



