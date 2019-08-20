الرئيس الجزائري يوجه بالاهتمام بوضع عمال الشركات المتحفظ على اصحابها

وجه الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، الاثنين، تعليمات بوجوب إعطاء الأهمية لوضع عمال الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية.





وقال بيان رئاسة الجمهورية إن بن صالح أمر بإعطاء أهمية لاستمرار أنشطة الشركات المعنية واستمرار فرص العمل فيها وذلك خلال لقائه اليوم بنور الدين بدوى رئيس الحكومة .





وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن اللقاء خصص لدراسة وضعية الشركات الخاصة التى خضع ملاكها لتدابير قضائية، فى إطار مكافحة الفساد.





يذكر أن عددا من كبار رجال الأعمال بالجزائر متورطين فى قضايا فساد مالى مع عدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين ويخضع بعضهم للحبس المؤقت على ذمة تلك القضايا.





كما استعرض الرئيس بن صالح مع بدوى الأوضاع السياسية، فضلًا عن استعدادات بدء العام الدراسى الجديد.ش