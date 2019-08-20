بعد طرح "واما" لها.. "فطومة" تحقق نجاحا وتقترب من 100 ألف مشاهدة (فيديو)
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:59 ص
الفجر الفني
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طرح فريق واما الغنائي، أغنية "فطومة" أحد أغنيات الألبوم الجديد "الصيف ابتدى".
والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، رؤيه وتوزيع موسيقى إيهاب فاروق، وماستر توما.
وحققت "فطومة" نجاحا منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في غضون ساعات قليلة، حيث اقتربت من تحقيق 100 ألف مشاهدة
ويشهد ألبوم "الصيف ابتدى" عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات،
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