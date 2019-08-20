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سان جيرمان يسعى للتعاقد مع نجم يوفنتوس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:54 ص
سان جيرمان يسعى للتعاقد مع نجم يوفنتوس
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حسن شحاتة
 
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تدعيم صفوفه بالأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إلى أن خورخي أنتون، وكيل أعمال ديبالا، سيلتقي مع ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، من أجل حسم صققة اللاعب والاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالصفقة.


وأضافت الصحيفة، أن صفقة ديبالا قد تكلف خزينة النادي الفرنسي مبلغ مالي يقدر بـ 80 مليون يورو، وقد تحسم يوم الأربعاء المقبل.


واختتمت الصحيفة، بأن يوفنتوس يسعى للحصول على عوائد مادية من صفقة ديبالا، حتى يتمكن اليوفي من دفع قيمة صفقة مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي.
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