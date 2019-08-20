حرب العروض.. المنافسة تشتعل بين برشلونة والريال على ضم نيمار

لا تزال إدارة برشلونة تريد حسم صفقة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي برشلونة يعد لتقديم عرضاً جديداً خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل البرازيلي الذي ينافس على ضمه ريال مدريد.



