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سييرا يصدم جماهير الاتحاد قبل موقعة العهد اللبناني

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:45 ص
سييرا يصدم جماهير الاتحاد قبل موقعة العهد اللبناني
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حسن شحاتة
 
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أبدى التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة رغبته في إبعاد كارلوس فيلانويفا، صانع العاب الفريق عن مواجهة العهد اللبناني المنتظرة.


وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن يسعى لابعاد مواطنه فيلانويفا عن المشاركة في مباراة العهد، من أجل إراحته للمباريات المقبلة بالدوري السعودي للمحترفين.


وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة على الدفع بالمهاجم الصربي أليكسندر بريجوفيتش، والمدافع المغربي مروان دا كوستا في التشكيلة الأساسية للمباراة.


ومن المنتظر أن يلتقي الاتحاد مع نظيره العهد، مساء اليوم، ضمن إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

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