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رسميًا.. صالح الشهري ينضم لصفوف الهلال السعودي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:09 ص
رسميًا.. صالح الشهري ينضم لصفوف الهلال السعودي
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حسن شحاتة
 
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع المهاجم صالح الشهري، قادمًا من صفوف نادي الرائد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صالح الشهري هلالي بالإعارة لمدة موسم واحد”.


ويعد الشهري سادس هدافي الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، بعدما تمكن من تسجيل 16 هدفًا مع الرائد خلال 26 مباراة.

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