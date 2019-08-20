رسميًا.. صالح الشهري ينضم لصفوف الهلال السعودي

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع المهاجم صالح الشهري، قادمًا من صفوف نادي الرائد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صالح الشهري هلالي بالإعارة لمدة موسم واحد”.



