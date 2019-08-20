ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على عدد مشاهدات أغنية شيرين الجديدة "الحب خدعة"

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:58 ص
تعرف على عدد مشاهدات أغنية شيرين الجديدة الحب خدعة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

استطاعت أغنية "الحب خدعة" للمطربة شيرين عبد الوهاب، أن تقترب من تحقيق مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحها في قناة شيرين في 14 أغسطس الجاري، حيث حققت حتى الآن أكثر من 1,396,856 مشاهدة.

ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية حيث علق البعض قائلًا:" شيرين أفضل مطربة فى الوطن العربى"، "صوت شيرين وإحساسها هنا بالأغنية هذه دمار".

الأغنية من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس.

Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون
1
x
21:00
1
مانشستر يونايتد