تعرف على عدد مشاهدات أغنية شيرين الجديدة "الحب خدعة"
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:58 ص
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استطاعت أغنية "الحب خدعة" للمطربة شيرين عبد الوهاب، أن تقترب من تحقيق مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحها في قناة شيرين في 14 أغسطس الجاري، حيث حققت حتى الآن أكثر من 1,396,856 مشاهدة.
ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية حيث علق البعض قائلًا:" شيرين أفضل مطربة فى الوطن العربى"، "صوت شيرين وإحساسها هنا بالأغنية هذه دمار".
الأغنية من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس.
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