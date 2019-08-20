عاجل.. استقبال أسطوري لأبطال العالم في مطار القاهرة

وصلت منذ قليل، بعثة منتخب ناشئي كرة اليد المتوج بمونديال مقدونيا لأول مرة في التاريخ، إلى مطار القاهرة الدولي.













وتجمع العشرات من الجماهير المصرية، لاستقبال منتخب ناشئي كرة اليد المتوج بمونديال مقدونيا لأول مرة في التاريخ، أمام صالة 3 بمطار القاهرة الدولي، رافعين أعلام مصر.













وتمكن منتخب كرة اليد الناشئين بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد من الحصول على كأس العالم لكرة اليد للناشئين بعد الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32 / 28 فى نهائي المونديال ليكون أول فريق غير أوروبي يحصد البطولة.













وتأهل منتخب ناشئي كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائي بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 في دور الـ 8.













وتضم قائمة منتخب مصر: عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.