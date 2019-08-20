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عاجل.. "مستقبل وطن" ينظم استقبالا حاشدا لمنتخب اليد (فيديو)

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:53 ص
عاجل.. مستقبل وطن ينظم استقبالا حاشدا لمنتخب اليد (فيديو)
لحظة استقبال منتخب اليد
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نظم حزب مستقبل وطن، استقبالًا شعبيًا وجماهيريًا حاشدًا، للمنتخب الوطني لكرة اليد الفائز ببطولة كأس العالم للناشئين، فجر اليوم.



وقال الحزب، في بيان أصدره مساء الاثنين، إن الحزب وشبابه، حريصون على استقبال المنتخب الفائز ببطولة العالم لكرة اليد، وتنظيم استقبال شعبيًا وجماهيريا حاشدًا، تقديرًا للأبطال اللذين رفعوا اسم مصر عاليًا.

وتوجه حزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا الإنجاز غير المسبوق للرياضة المصرية، مشيدًا بموقف الرئيس السيسي الداعم للرياضة المصرية بشكل عام، ولأبطال المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب بشكل خاص.

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