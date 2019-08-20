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دونجا: الحمد لله على نعمة النسيان ونسعى لتقديم موسم مميز

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:56 ص
دونجا: الحمد لله على نعمة النسيان ونسعى لتقديم موسم مميز
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تحدث محمود عبد العاطي دونجا لاعب الاسماعيلي عن رؤيته لمستقبل الدراويش في الموسم المقبل. 


وقال دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مفكرتش انا فرحان مع الاسماعيلي ولا متضايق، فكرت بس في اني لازم اكمل في الفريق". 


متابعًا "ان شاء الله نقدر نقدم موسم كبير في الموسم الجاي، ربنا رزقنا بنعمة النسيان، يجب نسيان ما حدث الموسم الماضي ونتعلم منه فقط".


 وأستكمل "اللعب لمنتخب مصر شرف لأي لاعب، طالما يقدم الفريق أداء مميز سنكون مرشحين للانضمام لمنتخب مصر".

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