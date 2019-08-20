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أستاذ تغذية تكشف عيوب ومميزات "البرجر" من مصادر نباتية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:40 ص
أستاذ تغذية تكشف عيوب ومميزات البرجر من مصادر نباتية
الدكتورة رحاب عبدالمجيد
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نعيم يوسف
 
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قالت الدكتورة رحاب عبدالمجيد، أستاذ التغذية العلاجية، إن "البرجر"، المصنع من مصادر نباتية يعتبر اختراع كبير، ولكن لم يتم إجراء أبحاث عليه بشكل كافِ.

وأشارت في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، إلى أنه يعطي نسب متقاربة من القيمة الغذائية، والسعرات الحرارية للبرجر الحيواني.

وأوضحت أن المشكلة فيه هو وجود نسب مرتفعة من الصوديوم (الأملاح)، بالإضافة لوجود مواجد جديدة فيه لم يكن يأكلها أحد من قبل.

وأكدت أنه لا يوجد به كوليسترول، وبالتالي فهو غير ضار بدرجة كبيرة لمرضى القلب، وبه ألياف وهذا شيء جيد، بالإضافة إلى أن الدهون به من مصادر نباتية وهذا أفضل.
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