عاجل.. عمرو دياب يطرح "يوم تلات"من ألبومه الجديد (فيديو)





طرح الهضبة عمرو دياب، منذ قليل أغنية "يوم تلات" من ألبومه الجديد "أنا غير".





ونجحت الأغنية فور طرحها في حصد مشاهدات الجمهور، ونيل إشاداتهم.





كان الهضبة عمرو دياب، أعلن أمس طرح أغنية جديدة من ألبومه الجديد وهي «يوم تلات»، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».





ونشر الهضبة بوستر للأغنية وعلق قائلًا: «زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا اغنيته الجديدة "يوم تلات" اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي!»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين.





وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني الألبوم الجديد التي سيطرحها الهضبة على سبيل الدعاية لالبومه بعد «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي، و «أنا غير» وتحمل نفس اسم الألبوم من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.



