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قوات تحالف دعم الشرعية تستهدف مواقع حوثية عسكرية في صنعاء

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:17 ص
قوات تحالف دعم الشرعية تستهدف مواقع حوثية عسكرية في صنعاء
تحالف دعم الشرعية تستهدف مواقع حوثية
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أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، استهداف مواقع حوثية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثى فى صنعاء.

وناشد التحالف، وفقا لقناة "العربية" الاخبارية، مساء الإثنين، المدنيين الابتعاد عن المواقع الحوثية الإنقلابية المستهدفة فى العاصمة اليمنية.

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثى الإرهابية في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزرة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثى الانقلابية بخمس غارات فى مديرية كتاف شرقى محافظة صعـدة، فضلًا عن استهداف غرف عمليات قتالية لميلشيا الحوثى الإرهابية فى المديرية، ما نتج عنه مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا المتمردة، وتدمير غرف العمليات.
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