"لما تقول يا عوم" من فيلم "ولاد رزق 2" لـ أصالة وحجاج تتصدر قائمة Trending يوتيوب





حققت أغنية "لما تقول يا عوم" للمطربة آصالة نصرى والمطرب مصطفى حجاج، نجاحًا ضخمًا فور طرحها للمشاهدة والاستماع عبر يوتيوب.





واقتربت من حاجز المليون مشاهدة، بعد عرضها صباح اليوم عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما نجحت الأغنية فى تصدر تريند موقع اليوتيوب خلال ساعات قليلة جدًا من طرحها.





"ولاد رزق 2" بطولة كلا من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكش







