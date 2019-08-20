وزير قطاع الأعمال: الاتفاق مع شركة صينية لتصنيع سيارات كهربائية في "النصر" للسيارات



وأضاف "توفيق"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن الشركة الثالثة التي سيتم طرحها، سوف تعقد جمعية عمومية يوم 26 أغسطس للحصول على موافقتهم على الطرح، وقبل نهاية العام سيتم طرحها في البورصة بعد موافقة الجمعية.



وشدد على أن التسعير شيء مهم في طرح الشركات بالبورصة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لشركة الغزل والنسيج، يتم حاليا دمج 30 شركة بطريقة علمية وهو مشروع طموح مشددا على أن الدولة لا تبيع الشركات، بل يتم إقالة الشركات من عثرتها.



وأوضح أنه بالنسبة لشركة "النصر" للسيارات تم الاتفاق مع شركة صينية للشراكة معها، في تصنيع السيارات ومنها السيارات الكهربائية.

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك شركتين من شركات قطاع الأعمال جاهزين للطرح في البورصة، وتم الانتهاء من حوالي 95% من الإجراءات الخاصة بذلك.