"الأوقاف": ما يُقال عن هدم مصر للمساجد مكائد تنصب من قبل أعداء هذا البلد (فيديو)





وتابع طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الإثنين، أن الأماكن ليست مقدسة وفتح الطريق لتحقيق السيولة المرورية حتى تسهل الحياة، شيء هام للغاية، معقبًا: "لا يوجد مكان مقدس بعينة، وإذا ما هدم هذا المسجد، فمن الممكن بناء غيره"





ولفت إلى أن هناك 1000 مسجد يدخل سنويًا للخدمة في مصر، سواء من خلال بناء مساجد من العدم، أو ترميم مساجد قديمة، مشيرًا إلى أن أي كلام يقال عن هدم مصر للمساجد، افتراءات محضة، ومكائد تنصب من قبل أعداء هذا البلد، متابعًا: "الإسلام في أوج عظمته في هذه الأيام، والدولة ترعى المساجد بكل قوة".



