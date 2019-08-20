"الأوقاف": ما يُقال عن هدم مصر للمساجد مكائد تنصب من قبل أعداء هذا البلد (فيديو)
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:49 ص
كساب أحمد
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علق الشيخ حابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على هدم مسجد "أبو الإخلاص الزرقاني" ونقل ضريحه لميدان المساجد بالإسكندرية، قائلًا: " المصلحة العامة تقتضي هدم المسجد، لفتح الطريق الذي يعتبر شريان حياة للبلد".
وتابع طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الإثنين، أن الأماكن ليست مقدسة وفتح الطريق لتحقيق السيولة المرورية حتى تسهل الحياة، شيء هام للغاية، معقبًا: "لا يوجد مكان مقدس بعينة، وإذا ما هدم هذا المسجد، فمن الممكن بناء غيره"
ولفت إلى أن هناك 1000 مسجد يدخل سنويًا للخدمة في مصر، سواء من خلال بناء مساجد من العدم، أو ترميم مساجد قديمة، مشيرًا إلى أن أي كلام يقال عن هدم مصر للمساجد، افتراءات محضة، ومكائد تنصب من قبل أعداء هذا البلد، متابعًا: "الإسلام في أوج عظمته في هذه الأيام، والدولة ترعى المساجد بكل قوة".
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