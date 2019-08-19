عاجل.. تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري الأبطال

قررت الجهات الأمنية تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في إياب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٤ ساعة، لتقام يوم السبت المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بدلا من الجمعة.

وجاء قرار الأمن بتأجيل المباراة ليوم السبت لتعارض موعدها مع لقاء الأهلي واطلع بره السوداني المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل على نفس الملعب.

وقد فاز فريق الزمالك على نظيره ديكاداها الصومالي بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي.