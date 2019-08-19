شاهد.. مصطفى حجاج يطرح أغنية جديدة من ألبومه الجديد "هتزهزه" (فيديو)
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:38 م
الفجر الفني
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طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان مصطفى حجاج، الجديد الأغنية الثالثة من الألبوم والتي تحمل اسم "هتزهزه" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
"هتزهزه" من كلمات مصطفي حسن وألحان بلال سرور وتوزيع أسامة عبدالهادي.
ويتبع المنتج هاني محروس سياسة جديدة فى طرح ألبوم مصطفي حجاج "هتزهزه" عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع حتى يتم طرح الألبوم بالكامل مع آخر أغنية بالألبوم.
يذكر أن مصطفى حجاج شارك النجمة أصالة فى أغنية فيلم "ولاد رزق ٢" بعنوان "لما تقول ياعوم" الأغنية كلمات مصطفي حسن والحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، كما يشارك محمود العسيلي في أغنية بعنوان "الصيف وصل" بعد النجاح الكبير الذى جمعهما فى أغنية "أنا ابن مصر".
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