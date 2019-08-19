النواب الليبي: إرهابيون مرتزقة في الهجوم على مدينة مرزق
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:35 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعرب مجلس النواب الليبي عن إدانته للهجوم الذي تتعرض له مدينة مرزق الواقعة في الجنوب الليبي. وقال في بيان له : إنّ "عدداً من التنظيمات الإرهابية وعصابات المرتزقة من المعارضة التشادية" تشارك في الهجوم الذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.
وطالب المجلس "القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتصدي لهذه العصابات، والضرب بيد من حديد لمن تسوّل له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها" ، مطالباً "الحكومة الليبية المؤقتة بتقديم الدعم الكامل لأهل مرزق بشكل عاجل".
وطالب المجلس "القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتصدي لهذه العصابات، والضرب بيد من حديد لمن تسوّل له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها" ، مطالباً "الحكومة الليبية المؤقتة بتقديم الدعم الكامل لأهل مرزق بشكل عاجل".
وكان أعضاء مجلس النواب اتفقوا على تشكيل لجنة أزمة لدعم مدينة مرزق.
Advertisements