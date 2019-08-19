وفد "اطلع بره" يزور مقر الأهلي بالجزيرة

استقبل محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وفدًا من مسئولي نادي «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، الذي حرص على زيارة مقر النادي بالجزيرة، اليوم الاثنين، على هامش تواجده في مصر، لخوض لقاء العودة أمام الأهلي، يوم الجمعة القادم في دور الـ64 من دوري الأبطال.

وضم الوفد، جون لادو نائب رئيس النادي، وصامويل السكرتير العام، وكمال يوسف أمين الصندوق. وقام الوفد بجولة تفقد خلالها دولاب البطولات، وملعب مختار التتش، وغرف الملابس الجديدة، فيما حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على استقبال مسئولي «اطلع بره» والترحيب بهم.

من جانبه، عبّر جون لادو عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مقر النادي، مؤكدًا أنه كان يتمنى منذ فترة طويلة زيارة نادي القرن، وأعرب عن تقديره الشديد لمسئولي النادي على حفاوة الأستقبال، وتثمينه الجهود التي قام بها الأهلي لتوفير كافة سبل الراحة لبعثة فريق «اطلع بره» على هامش مواجهتي الذهاب والإياب في دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا.