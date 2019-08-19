عاجل - باريس سان جيرمان يرد على عرض برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة مالكه القطري ناصر الخليفي، رفض عرض برشلونة الجديد لضم نيمار "إعارة مع أحقية الشراء"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقدم برشلونة عرضه لضم نيمار والذي كان عبارة عن الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي إعارة مدفوعة مع خيار الشراء بعد نهاية الموسم.





وأوضحت التقارير الصحفية الفرنسية، أن باريس سان جيرمان لا يعجبه عرض برشلونة الجديد من أجل الحصول على خدمات نيمار، حيث يريد النادي الباريسي الأموال فقط.





وفي نفس الصدد، قال أغويلار صحفي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن عدة أشخاص كانوا حاضرين خلال إجتماع الأندية وتحدثوا مع ناصر الخليفي، حيث أكد لهم أنه وعد بيريز بنقل نيمار للريال وأن فلورنتينو بيريز يجهز عرضا إقتصاديا أكبر من المقدم من برشلونة