حساب المواطن يوضح شروط تسجيل "المطلقة" كمستفيد في البرنامج

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أعاد برنامج حساب المواطن السعودي، التذكير بشروط وضوابط تسجيل المرأة المطلقة كمستفيد رئيسي في البرنامج.





وقال حساب المواطن بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين إن وجدوا وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).





وتابع حساب المواطن أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 ولا يوجد تابعون، لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المطلقة، ولفت إلى أنه في حال عدم توفرها يتم إضافة المطلقة كتابع لرب الأسرة.





وفي سياق متصل قال حساب المواطن إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.





وكان برنامج حساب المواطن بدأ أمس استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 21 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي ( اضغط هنا ).



