غزل المحلة يحقق فوز ودي على جمهورية شبين





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، الفوز على ضيفه فريق جمهورية شبين، بهدف دون مقابل، في المباراة الودية، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.





خاض فريق جمهورية شبين لللقاء بتشكيل تكون من : أمير نعمان، ومحمود شعلان، وعمرو ثابت، وأحمد سمير، ومصطفي هاني. وشريف مجدي، ومحمد أبو طالب، وأحمد الشرقاوي ومصطفى زيكو، ومحمد عزت، واسلام محمد.





هدف المباراة الوحيد سجلة اللاعب يحيى حامد الوافد الجديد للمحلة من إف سي مصر، من ركلة حرة مباشرة خلال الشوط الأول، بعدما إصطدمت الكرة في الحائط وسكنت المرمى.





ومن المقرر أن يلعب الجمهورية مع منيا القمح عصر الخميس المقبل، في التجربة الودية الثانية .



