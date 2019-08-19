بعد اصطياد سلحفاة مهددة بالانقراض.. أستاذ بجامعة قناة السويس: نبحث عن الشاب وسيوقع عليه عقوبة

عقب الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، على واقعة اصطياد شاب سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض، مشيرًا إلى أن هناك من يتعامل مع السلاحف البحرية باستخفاف.





وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن السلاحف الالبحرية عاشت على كوكب الأرض 200 مليون سنة، موضحًا أننا فقدنا نحو 95% من السلاحف البحرية على مستوى العالم خلال الـ 100 عام الماضية، بسبب صيدها بشكل جائر.



