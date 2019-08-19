ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وحدة كفر البطيخ تزيل منشات ذي خطورة داهمة (صور)

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:28 م
وحدة كفر البطيخ تزيل منشات ذي خطورة داهمة (صور)
Advertisements
طباعة
هند الشيال
 
Advertisements
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، التابعة لمحافظة دمياط،برئاسة مجدى خاطر، اليوم الإثنين، بعمل حملة استهدفت تنفيذ، عدد ٢ قرار إزالة صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمنشأتين يمثلان خطورة داهمة على مساحة ١١٥ متر، بمدينة كفر البطيخ.

حيث تمت الازالة نهائيا كما تستمر حملات الوحدة لتنفيذ تلك الأعمال بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للمنشآت والمبانى الآيلة للسقوط وذات الخطورة الداهمة حفاظا على سلامة المواطنين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون
-
x
21:00
-
مانشستر يونايتد