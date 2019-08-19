وحدة كفر البطيخ تزيل منشات ذي خطورة داهمة (صور)

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، التابعة لمحافظة دمياط،برئاسة مجدى خاطر، اليوم الإثنين، بعمل حملة استهدفت تنفيذ، عدد ٢ قرار إزالة صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمنشأتين يمثلان خطورة داهمة على مساحة ١١٥ متر، بمدينة كفر البطيخ.



حيث تمت الازالة نهائيا كما تستمر حملات الوحدة لتنفيذ تلك الأعمال بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.



تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للمنشآت والمبانى الآيلة للسقوط وذات الخطورة الداهمة حفاظا على سلامة المواطنين.