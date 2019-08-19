الجمهور يُشيد بفيلم أحمد حلمي الجديد "خيال مآتة"
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:23 م
الفجر الفني
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بعد التعليقات السلبية التي نشرها عدد كبير من الجمهور على فيلم الفنان أحمد حلمي الجديد "خيال مآتة"، والذي خاض به سباق عيد الأضحى السينمائي، تداول عدد كبير من جمهور الفنان تعليقات ايجابية عن العمل.
ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #خيال_مآتة وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
قيام حلمي بشخصيتين رائع واللي دخل الفيلم هيعرف ازاي قدر يفرق بينهم حتى وهو بيقلد الشخصيه التانيه شابوه حلمي #خيال_ماته.
انا اتفرجت علي الفيلم ياحلمي الفيلم حلو اوي وملكش دعوه بأي انتقادات سيئه😎
@ahelmy
#خيال_ماته
دراما وكوميديا في نفس ذات الوقت... دايما حلمي يختلف عن الآخرين ويقدم كل مره فكره جديده... رائع حلمي استمر #خيال_ماته.
@ahelmy حقيقي فليم #خيال_ماته حلو وفيه شغل وتعب واضح قصه جديده وحلوه مكياج تمثيل كله فيه شغل واضح ديكور قديم وجديد حقيقي حلو.
ويشارك الفنان احمد حلمي في بطولة فيلم خيال مآتة مع الفنانة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
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