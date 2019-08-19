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برشلونة يقدم عرضه الأخير لضم نيمار.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:23 م
برشلونة يقدم عرضه الأخير لضم نيمار.. تعرف على التفاصيل
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محمد الصو
 
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لا يزال الحديث عن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح غامضا في الساعات الأخيرة.

نيمار أعلن في وقت سابق عن رغبته الشديدة في مغادرة حديقة الأمراء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد دخوله في عدة مشاكل هناك.

وقال موقع "le10sport الفرنسي"، إن نادي ​برشلونة​ الإسباني يرغب في التعاقد مع لاعبه السابق لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مستقبلا.

وتابع الموقع، أن حل البلوجرانا باستعارة اللاعب، جاء لعدم قدرته على تلبية مطالب النادي الباريسي حاليا والبالغة 222 مليون يورو لرحيل اللاعب، خلال الموسم الجاري.

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