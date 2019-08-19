آس الإسبانية: باريس يختار بين 4 لاعبين في ريال مدريد لإدخالهم ضمن صفقة نيمار

يسعى نادي ريال مدريد بقوة لحسم صفقة انضمام نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الذي ينافس على ضمه برشلونة.





وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن دخول خاميس رودريجيز في عملية انتقال نيمار إلى ريال مدريد واردة ولا يُستبعد أن يطلب كيلور نافاس أو إيسكو أو حتى كريم بنزيما.





كما أشارت الصحيفة الإسبانية أن الأيام القادمة ستكون حاسمة للسوق وحتى 2 سبتمبر المقبل ستحاول مدريد التوقيع مع البرازيلي بكل القوة للتفوق على برشلونة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن التوقيع مع نيمار مهمة استراتيجية للريال خاصةً أن ذلك يعد حلماً للرئيس النادي فلورنتينو بيريز.



