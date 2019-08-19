عباس يصدر قرارات "غير مسبوقة" بحق مستشاريه وحكومته السابقة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، قرارات "غير مسبوقة" تتعلق بمستشاريه وأعضاء الحكومة السابقة التي كان يرأسها رامي الحمد الله.





وأنهى الرئيس الفلسطيني بموجب قرار رئاسي، خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وبحسب "سكاي نيوز" قرر عباس إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين له، في خطوة لم تشهدها السلطة الفلسطينية من قبل.





كما أصدر عباس قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة التي كان يرأسها الحمد الله، بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.





وتضمن القرار اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرته المذكورة آنفا "مكافآت".





وفي ذات السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.





ومنذ 10 مارس الماضي، يتولى رئاسة الحكومة الفلسطينية الحالية محمد إشتية، وقد جاء تشكيلها في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية.