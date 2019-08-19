أستاذ بترول: تحويل السيارات للغاز الطبيعي يوفر 10 مليار جنيه سنويًا للدولة

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علق الدكتور ثروت راغب، رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية الصينية، على مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، قائلًا إن العالم كله يتجه للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إنتاج ضخم.



وأضاف "راغب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سيوفر الكثير من الأموال للدولة.



وأوضح أنه يوفر للدولة أكثر من 10 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن الدولة ستقوم بتحويل أكثر من 50 ألف سيارة خلال الفترة المقبلة.

