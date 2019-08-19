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الأوقاف: لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:17 م
الأوقاف: لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة
وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، كاعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر .

وأوضحت الوزارة، أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة ، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى.

كانت الأجهزة الأمنية قد نقلت اليوم ضريح الإمام الصوفي أبو الإخلاص الزرقاني لاستكمال طريق المحمودية.
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