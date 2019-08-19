ضيفة تتلقى عرض زواج على الهواء.. وترد: "دا مقلب"

فاجىء متصل يدعى أحمد، أحدى ضيفات برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، والتي تدعي أمل أبو النصر، طالبا الزواج منها على الهواء.





وقال أحمد"، إن أمل من أرق وأطيب الشخصيات التي عرفها في حياته، وعلى معرفة بها منذ عام وشهرين، لتعلق الإعلامية منى عبدالغني: "مبروك يا أمل عرض زواج على الهواء"، فردت "أمل"، "مش معقولة أنتوا بتهزروا، ولا ده مقلب".



