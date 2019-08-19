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يوفنتوس ينقض على صفقة ريال مدريد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:08 م
يوفنتوس ينقض على صفقة ريال مدريد
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محمد جمال
 
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 أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة يوفنتوس الإيطالى بإستعادة نجمه السابق بول بوجبا خلال فترة الإنتقالات بميركاتو 2020.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يرغب بشدة فى التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا ولكن ليس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة أن يوفنتوس يأمل فى فشل مفاوضات ريال مدريد مع مانشستر يونايتد لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لرغبة السيدة العجوز فى إنهاء الصفقة عام 2020.
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