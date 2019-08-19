شوبير يرد بقوة على تصريحات محمد صلاح

علق أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق على التصريحات التي أدلي بها محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.









وكان صلاح قد خرج في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية مشيراً إلى أن الانضباط داخل معسكر المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا الماضية لم يكن على مايرام.









ونفي شوبير في حديثه لسي ان ان تصريحات صلاح، مؤكدا على أن معسكر المنتخب الوطني كان منضبطاً للغاية والجميع كان ملتزم بجانب عزل اللاعبين عن الجمهور في فندق الإقامة.







