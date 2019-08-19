أسعار اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-8-2019

نعرض سعر اليورو أمام الجنيه، اليوم الإثنين

، وجاءت أسعار اليورو بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر والبنك المركزي، وفقًا لموقع

الذي يتابع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقابل العملات الآخرى كالآتي :