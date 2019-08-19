شاب يشنق نفسة بحبل أعلى كوبرى البراميل في ميت غمر



وبسؤال بعض شهود الواقعة اقروا بان الشاب قام بشنق نفسه بواسطة حبل أعلى الكوبري، وتم نقل الجثه الى مشرحة مستشفى ميت غمر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة بالواقعه التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاه وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.

عثر أهالى مدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية،على جثة شاب مشنوق بواسطة حبل اعلي كوبرى البراميل دون تحديد سبب الواقعة.وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطى ميت غمر من أحد الأهالى بالعثور على جثة شاب اعلي كوبرى البراميل.انتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الشاب يدعى محمد هلال جالوس، ٢٥ سنه ومقيم بعزبة جالوس مركز ميت غمر.