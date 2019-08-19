حسن منير: مفاوضات مع "النقد الدولي" لتطبيق إصلاحات اقتصادية جديدة

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علق الدكتور حسن منير، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، على توقع مؤسسة هارفارد بنمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنويًا حتى 2017، قائلًا: "هذه النسبة من أكبر نسب النمو الاقتصادي التي قد تتحقق في أي دولة لفترة زمنية طويلة ".



وتابع "منير"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن توقع المؤسسات الدولية بنمو الاقتصاد المصري بهذا الشكل، يعطي مؤشر بأن اجراءات الإصلاح الاقتصادي قوية ومرئية للمجتمع الدولة، حتى إذا لم تكن واضحة للمصريين.



ولفت إلى أن كافة المؤسسات الولية سواء البنك الدولي، أو صندوق النقد، مؤسسة الشفافية الدولية، أشادوا بتحسن وضع الاقتصاد المصري، مضيفًا أن صندوق النقد الدولي داخل جولة جديدة من المفاوضات مع مصر لتطبيق إصلاحات اقتصادية جديدة، وهذا بسبب تطبيق اجراءات الإصلاح بشكل صحيح الفترة الماضية.



