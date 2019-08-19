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مران مكثف بالكرة لثنائي الأهلي

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:00 م
مران مكثف بالكرة لثنائي الأهلي
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محمد الصو
 
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خاض سعد سمير ومحمد محمود، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات مكثفة بالكرة، اليوم، على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.


ويواصل ثنائي الأهلي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الاصابة والعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.


وخاض سعد ومحمد محمود، بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق والتى اشتملت على جزء كبير للتدريب بالكرة.

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