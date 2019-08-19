ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

3 ملايين جنيه حصيلة ضرائب حفل جينفر لوبيز بمصر

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:43 ص
3 ملايين جنيه حصيلة ضرائب حفل جينفر لوبيز بمصر
جينيفر لوبيز
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


كشف مصدر مسئول بوزارة"المالية"، أن المطربة العالمية جينيفر لوبيز، سددت ضريبة بقيمة 3 ملايين و71 ألف جنيه، عن الحفل الذي أقامته بمدينة العلمين، الأسبوع الماضي.


واكد"المصدر"، أن هذه الحصيلة، هي ثاني أكبر ضريبة ملاهي محصلة منذ فرض القانون عام 1990.


وكانت الفنانة جينيفر لوبيز قد أحيت أول حفل لها في مصر وسط حضور جماهيريا كبيرا، يقرب من 9 آلاف فرد، كان من بينهم العديد من الوزراء، ورجال الأعمال، والفنانين" رغم دعوات الكثير من النشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.




Advertisements
المزيد عن: مدينة العلمين ضريبة ملاهي ضرائب حفل جينفر لوبيز بمصر ضرائب حفل جينفر لوبيز ضرائب حفل جينفر جينيفر لوبيز الفنانة جينيفر لوبيز
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون
-
x
21:00
-
مانشستر يونايتد