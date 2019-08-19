3 ملايين جنيه حصيلة ضرائب حفل جينفر لوبيز بمصر
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:43 ص
Advertisements
Advertisements
كشف مصدر مسئول بوزارة"المالية"، أن المطربة العالمية جينيفر لوبيز، سددت ضريبة بقيمة 3 ملايين و71 ألف جنيه، عن الحفل الذي أقامته بمدينة العلمين، الأسبوع الماضي.
واكد"المصدر"، أن هذه الحصيلة، هي ثاني أكبر ضريبة ملاهي محصلة منذ فرض القانون عام 1990.
وكانت الفنانة جينيفر لوبيز قد أحيت أول حفل لها في مصر وسط حضور جماهيريا كبيرا، يقرب من 9 آلاف فرد، كان من بينهم العديد من الوزراء، ورجال الأعمال، والفنانين" رغم دعوات الكثير من النشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.
Advertisements
المزيد عن: مدينة العلمين ضريبة ملاهي ضرائب حفل جينفر لوبيز بمصر ضرائب حفل جينفر لوبيز ضرائب حفل جينفر جينيفر لوبيز الفنانة جينيفر لوبيز
- "المالية": ارتفاع الحصيلة الضريبية للدولة إلى 88.648 مليار جنيه
- 85 مليون جنيه حصيلة ضريبة الملاهى خلال الربع الأول من العام المالى
- تعرف على حصيلة ضرائب ملاهي حفل محمد منير
- تعرف على موعد حفل جينفر لوبيز في الساحل الشمالي
- أول تعليق للنجمة العالمية "جنيفير لوبيز" بعد دعوات لإلغاء حفلها في مصر
- التفاصيل الكاملة لحفل جنيفير لوبيز تحيي أولى حفلاتها فى مصر بالعلمين الجديدة
- شاهد.. تفاعل منى زكي في حفل جينيفر لوبيز في مصر