3 ملايين جنيه حصيلة ضرائب حفل جينفر لوبيز بمصر





كشف مصدر مسئول بوزارة"المالية"، أن المطربة العالمية جينيفر لوبيز، سددت ضريبة بقيمة 3 ملايين و71 ألف جنيه، عن الحفل الذي أقامته بمدينة العلمين، الأسبوع الماضي.





واكد"المصدر"، أن هذه الحصيلة، هي ثاني أكبر ضريبة ملاهي محصلة منذ فرض القانون عام 1990.





وكانت الفنانة جينيفر لوبيز قد أحيت أول حفل لها في مصر وسط حضور جماهيريا كبيرا، يقرب من 9 آلاف فرد، كان من بينهم العديد من الوزراء، ورجال الأعمال، والفنانين" رغم دعوات الكثير من النشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.











